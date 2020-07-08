Иллюстративное фото из архива "МГ" В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили, что всего 7 июля выявлено 1376 заболевших. Из них 529 человек с выраженными симптомами заболевания и 847 - без проявления симптомов. В ЗКО зарегистрировано 86 заболевших COVID-19, всего в ЗКО за время пандемии заболели 3509 человек, в Казахстане - 51 059.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.