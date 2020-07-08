Сандугаш Аугалиева рассказала, что следствие длилось 10 месяцев, и сейчас дело могут вернуть на допследствие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала мама 10-летнего Назара Сандугаш Аугалиева, с момента, как ее сына ударило током в трансформаторной будке, уже прошло 10 месяцев.
- Моему ребенку пришлось перенести столько боли, множество операций, четыре общих наркоза, которые очень сильно влияют на детский организм. И после всего ужаса ни один врач не дает гарантии, что сын здоров и что не будет никаких осложнений. Потому что сейчас лечили только ожоги, а что с внутренними органами у ребенка - мы не знаем. В России поставили под вопросом тахикардию, скоро снова нужно проходить обследование. Каждые полгода у нас реабилитация, до карантина мы ездили с сыном в Алматы на сероводородные ванны - смягчить кожу, потому что на местах, где была пересадка кожи, у него сильный зуд, и мы боимся, что он расковыряет все до болячек. Потом у Назара комплекс, он не снимал шапку полгода и сейчас куда бы ни шел, он все время в кепке. Мы планируем сделать ему пластические операции на руку, потому что ему с этим жить дальше, это лишние комплексы и еще хотим сделать восстановление волосистой части головы, - говорит Сандугаш. - Кроме того, после перенесенного шока у ребенка осталась психологическая травма, он очень раздражительный и стал более рассеянным.
Мама Назара пояснила, что в начале было возбуждено уголовное дело по статье 371 ч 1 УК РК "Халатность", после проведенных судебных медицинских экспертиз дело было переквалифицировано на вторую часть, где халатность повлекла по неосторожности тяжкие последствия.
- Уголовное дело было возбуждено 29 августа прошлого года. 10 июня следствие завершилось и я две недели знакомилась с материалами дела. После чего я поняла, что они выдвигают обвинение начальнику отдела финансов и экономики акимата Акжайыкского района. Обвиняемый, в свою очередь, когда завели уголовное дело по части первой, полностью признал свою вину, но когда уже дело переквалифицировали, стал ее отрицать, - рассказала Сандугаш.
Женщина говорит, что на протяжении всего следствия она ходила и в РОВД, и в прокуратуру, и ей там отвечали, что дело резонансное, поэтому следствие идет так долго, но в марте обещали его перенаправить в суд.
- Также во время следствия были проведены экспертизы на момент технического состояния трансформатора, однако там нашли 27 нарушений, и три из них касаются именно нашего случая. Кроме того, в ходе проверки все эксперты написали, что именно отдел финансов и экономики должен понести ответственность. Дело затянулось. Мне намекали, что дело могут направить на допследствие. Ну сколько можно? Предполагаю, что прокуратура не хочет идти против работника акимата. Или у обвиняемого есть связи. Я вообще боюсь, что дело замнут. Хочу чтобы виновный понес наказание по всей строгости закона. В мае я писала жалобу на имя министра внутренних дел РК. Хочу сказать, еще одно странное совпадение, что теперь прокурор, который вел наше дело, куда-то делся: то ли отстранили, то ли еще что-то, - дополнила Сандугаш.
К слову, мама Назара потратила на лечение сына более двух миллионов тенге.
В департаменте полиции ЗКО отметили, что следствие по данному факту было окончено 3 июля, после чего было передано в прокуратуру.
Напомним, 29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО мальчики играли и забрели в открытую трансформаторную будку, где одного из них ударило током
. 9-летний ребенок попал в больницу. Позже подробности случившегося рассказала мама ребенка Сандугаш Аугалиева. Она рассказала, что ее сын провел в реанимации
10 дней. 3 октября прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама маленького Назара Сандугаш Аугалиева с просьбой открыть сбор средств
, так как ее сыну было необходимо провести дорогостоящие операции по пересадке тканей на голове. После сбора, они отправились в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова, где мальчика прооперировали
. Уже 26 ноября 2019 года он вернулся домой.
Сандугаш Аугалиева
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА