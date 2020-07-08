Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 июля около 12.00 на перекрёстке улиц Петровского и Ихсанова. Столкнулись две машины: Volkswagen Sharan и Honda. Как именно произошло ДТП неизвестно. Однако после столкновения Volkswagen перевернулся. Поврежденным оказался знак пешеходного перехода. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов о ДТП поступил в 12.01. – В аварии пострадал один человек. 47-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом четвертого пальца правой кисти. Он был госпитализирован в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.