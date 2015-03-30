В Уральске за сбыт наркотиков и содержание наркопритона осудили супружескую пару

Сегодня, 30 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор супругам, занимавшимся сбытом экстракционного опия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Суд под председательством судьи Самата МАКСОТОВА признал виновным уральца Антона РУКАВЕШНИКОВА в "Незаконном изготовлении, переработке, хранении в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств" и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Гражданская жена подсудимого Анастасия ПЯТАШКИНА была признана виновной по двум статьям уголовного кодекса: "Незаконное обращение с наркотическими средств