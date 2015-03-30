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Происшествия

В Уральске за сбыт наркотиков и содержание наркопритона осудили супружескую пару

Сегодня, 30 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор супругам, занимавшимся сбытом экстракционного опия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Суд под председательством судьи Самата МАКСОТОВА признал виновным уральца Антона РУКАВЕШНИКОВА в "Незаконном изготовлении, переработке, хранении в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств" и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Гражданская жена подсудимого Анастасия ПЯТАШКИНА была признана виновной по двум статьям уголовного кодекса: "Незаконное обращение с наркотическими средств
Дана Рахметова
В Уральске за сбыт наркотиков и содержание наркопритона осудили супружескую пару
Сегодня, 30 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор супругам, занимавшимся сбытом экстракционного опия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
maksotov
maksotov
 Суд под председательством судьи Самата МАКСОТОВА признал виновным уральца Антона РУКАВЕШНИКОВА в "Незаконном изготовлении, переработке, хранении в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств" и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Гражданская жена подсудимого Анастасия ПЯТАШКИНА была признана виновной по двум статьям уголовного кодекса: "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта" и Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств" и приговорена к 4 годам тюрьмы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, в местах лишения свободы супруги должны будут пройти принудительное лечение от наркомании. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, супруги проживая в квартире многоэтажного дома по улице Жунисова, занимались изготовлением экстракционного опия из семян мака. Далее 34-летний мужчина сбывал наркотик, а его 33-летняя супруга за определенную плату впускала наркоманов домой, чтобы те могли спокойно уколоться. Ранее женщина была трижды судима за аналогичные преступления. На свободу она вышла в 2011 году. К слову, у супругов остался 3-летний ребенок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Фото Медета МЕДРЕСОВА
наркопритон СМУС

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