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Происшествия

В Уральске задержали мужчину после публикации видео с избиением девушки

Запись начинается с момента, когда пострадавшая уже лежит на полу.
Варвара Тыщенко
В Уральске задержали мужчину после публикации видео с избиением девушки
Стоп-кадр из видео: facebook.com/nurlubek.baimurzilov.7

Сегодня, 30 августа, в сети распространилось видео с кадрами избиения девушки. Запись начинается с момента, когда пострадавшая уже лежит на полу в помещении, напоминающем подсобку. При попытке мужчины наклониться девушка бьёт его ногой в лицо, после чего тот бросает в неё столовый предмет. Удар приходится в голову, на руках пострадавшей заметны следы крови.

После огласки видеозаписи в сети сотрудники полиции Уральска оперативно установили личность мужчины, запечатлённого на кадрах. Нарушителя задержали и доставили в отдел для разбирательства.

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По факту произошедшего правоохранительные органы начали досудебное производство.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РК „Побои“. Расследование продолжается. Ход расследования на контроле у руководства Департамента полиции ЗКО. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

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