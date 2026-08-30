В Уральске задержали мужчину после публикации видео с избиением девушки

Запись начинается с момента, когда пострадавшая уже лежит на полу.

Сегодня, 30 августа, в сети распространилось видео с кадрами избиения девушки. Запись начинается с момента, когда пострадавшая уже лежит на полу в помещении, напоминающем подсобку. При попытке мужчины наклониться девушка бьёт его ногой в лицо, после чего тот бросает в неё столовый предмет. Удар приходится в голову, на руках пострадавшей заметны следы крови.

После огласки видеозаписи в сети сотрудники полиции Уральска оперативно установили личность мужчины, запечатлённого на кадрах. Нарушителя задержали и доставили в отдел для разбирательства.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали досудебное производство.