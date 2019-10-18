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Социум

В Уральске задержали подозреваемого в похищении школьницы

Им оказался 46-летний житель города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил первый заместитель цель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 46-летний мужчина был задержан сегодня, 18 октября и в отношении него возбуждено уголовное дело. - Со вчерашнего дня сеть будоражит сообщение о том, что школьницу пытался выкрасть неизвестный мужчина. Однако заявление в полицию от родителей девочки в тот день не поступало. Но на основании аудиозаписей, распространяемых в мессенджерах, на место выехала следственно-оперативная группа. Мать девочки обратилась лишь в администраци
Арайлым Усербаева
В Уральске задержали подозреваемого в похищении школьницы
Им оказался 46-летний житель города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил первый заместитель цель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 46-летний мужчина был задержан сегодня, 18 октября и в отношении него возбуждено уголовное дело. - Со вчерашнего дня сеть будоражит сообщение о том, что школьницу пытался выкрасть неизвестный мужчина. Однако заявление в полицию от родителей девочки в тот день не поступало. Но на основании аудиозаписей, распространяемых в мессенджерах, на место выехала следственно-оперативная группа. Мать девочки обратилась лишь в администрацию школы, которые в свою очередь сообщили об этом участковому полиции. Со вчерашнего дня мы отрабатывали прилегающую территорию, и сегодня мы задержали схожего по описаниям мужчину. Девочка опознала в нем своего обидчика, ранее они не были знакомы. Вчера этот факт был зарегистрирован в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство", но сегодня дело было переквалифицировано на статью 125 УК РК "Похищение человека". Проходят следственные действия, о результатах которых мы расскажем позже, - рассказал Серик Суйнбаев. Стоит отметить, что по городу на специальном учете состоят 21 человек, которые ранее были осуждены за педофилию. Но, по словам полицейских, они не представляют для общества никакой опасности, так как за ними ведется регулярный надзор. – Эти люди освободились из мест заключения свободы 10 лет назад, 5 лет назад. За ними по месту жительства ведется регулярный надзор, - добавили полицейские. Напомним, нападение на ученицу пятого класса школы-гимназии №44 произошло вечером 16 октября. Неизвестный мужчина напал на девочку сзади и пытался её выкрасть. Ему помешала случайная прохожая, которая смогла защитить ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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