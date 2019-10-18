В Уральске задержали подозреваемого в похищении школьницы

Им оказался 46-летний житель города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил первый заместитель цель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 46-летний мужчина был задержан сегодня, 18 октября и в отношении него возбуждено уголовное дело. - Со вчерашнего дня сеть будоражит сообщение о том, что школьницу пытался выкрасть неизвестный мужчина. Однако заявление в полицию от родителей девочки в тот день не поступало. Но на основании аудиозаписей, распространяемых в мессенджерах, на место выехала следственно-оперативная группа. Мать девочки обратилась лишь в администраци