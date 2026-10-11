В Уральске задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

Полицейские остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился житель Уральска. Медицинское освидетельствование и химико-токсикологическое исследование показали, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Polisia.kz. Также выяснилось, что ранее мужчину уже лишили водительских прав на 7 лет. За это нарушение предусмотрены исправительные или общественные работы до 1 200 часов, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до пяти лет. По данному факту начато досудебное расследование.