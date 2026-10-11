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Происшествия Социум

В Уральске задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

Ранее мужчина уже попадался за вождение в нетрезвом виде.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске задержали водителя в состоянии наркотического опьянения
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Gemini

Полицейские остановили автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился житель Уральска. Медицинское освидетельствование и химико-токсикологическое исследование показали, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Polisia.kz. Также выяснилось, что ранее мужчину уже лишили водительских прав на 7 лет. За это нарушение предусмотрены исправительные или общественные работы до 1 200 часов, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до пяти лет.  По данному факту начато досудебное расследование.

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