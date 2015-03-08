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Социум

В Уральске заключенные колонии-поселения боролись с сотрудниками учреждения

7 марта в колонии-поселения прошли соревнования между сотрудниками колонии, заключенными и командой из Союза сельской молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старший инспектор трудового и бытового устройства осужденных Лия УТЕШЕВА рассказала, что в честь празднования 8 марта в колонии решили провести соревнования по волейболу и перетягиванию каната между заключенными, сотрудниками колонии и ребятами из Союза сельской молодежи. В данный момент в колонии находятся 16 заключенных. Игра в волейбол получилась очень жаркой, команды отнеслись к ней со всей серьезностью. Нельзя не отмети
gorod
В Уральске заключенные колонии-поселения боролись с сотрудниками учреждения
7 марта в колонии-поселения прошли соревнования между сотрудниками колонии, заключенными и командой из Союза сельской молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Старший инспектор трудового и бытового устройства осужденных Лия УТЕШЕВА рассказала, что в честь празднования 8 марта в колонии решили провести соревнования по волейболу и перетягиванию каната между заключенными, сотрудниками колонии и ребятами из Союза сельской молодежи. В данный момент в колонии находятся 16 заключенных. Игра в волейбол получилась очень жаркой, команды отнеслись к ней со всей серьезностью. Нельзя не отметить и то, что никаких конфликтов в ходе игры не возникало. В итоге первое место в волейболе заняла команда сотрудников колонии "Жалын", за что они получили грамоту и кубок, второе место досталось команде заключенных "Воля". Они получили грамоту и в качестве приза - игру "Настольный футбол". Третье место - у команды Союза сельской молодежи "Студик", они получили грамоту. - Такие соревнования у нас проходят часто, - говорит осужденный Анатолий. - Еще когда выпадают длительные выходные, мы ходим в спортзал, чтобы просто поиграть и позаниматься спортом. Одному из заключенных Данияру КАСЫМОВУ как лучшему нападающему вручили в качестве подарка гитару. В перетягивании каната сильнее оказалась команда осужденных "Воля", за это они получили электрический чайник. Второе место заняла команда "Жалын" и третье место у команды "Студик". По словам Лии УТЕШЕВОЙ, организовать мероприятие им помогли ребята из Союза сельской молодежи, которые и закупили призы за свой счет.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
заключенные соревнования

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