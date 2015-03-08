В Уральске заключенные колонии-поселения боролись с сотрудниками учреждения

7 марта в колонии-поселения прошли соревнования между сотрудниками колонии, заключенными и командой из Союза сельской молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старший инспектор трудового и бытового устройства осужденных Лия УТЕШЕВА рассказала, что в честь празднования 8 марта в колонии решили провести соревнования по волейболу и перетягиванию каната между заключенными, сотрудниками колонии и ребятами из Союза сельской молодежи. В данный момент в колонии находятся 16 заключенных. Игра в волейбол получилась очень жаркой, команды отнеслись к ней со всей серьезностью. Нельзя не отмети