Теперь семилетний Абылай сможет поехать на реабилитацию в Ташкент, передаёт портал «Мой ГОРОД». Он никому не нужен будет, кроме семьи - мама ребёнка с аутизмом из Уральска Седьмого октября Райгуль Магзомова обратилась в редакцию «МГ» и рассказала свою историю о первенце, который страдает аутизмом. Все годы они проходили реабилитацию в Уральске, обращались в частные клиники к специалистам, но у мальчика так и не появилось полное понимание, что сейчас необходимо для его дальнейшего обучения в школе. Поэтому женщина решилась обратиться к неравнодушным казахстанцам за помощью. Семье необходимо было собрать около одного миллиона тенге для поездки в Ташкент. Сегодня, 10 октября, Райгуль попросила закрыть сбор, так как необходимую сумму на первую поездку они собрали.
- Нам очень хорошо помогли коллеги с работы мужа, родственники. Удалось собрать 700 тысяч тенге. Ещё 400 тысяч тенге скинули даже незнакомые нам люди. Никогда не думала, что на свете столько добрых людей. Я верю в то, что мой малыш сможет пройти все эти испытания и станет более внимательным и понимающим ребёнком. Спасибо каждому за добрые слова и за помощь, - со слезами на глазах произнесла Райгуль.
К слову, в Ташкене их ждут врачи из реабилитационного центра уже 22 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.