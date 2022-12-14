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Социум

В Уральске заработала система выявления автомобилей на подложных номерах

Система также позволяет выявить водителей лишенных водительских прав и имеющих неоплаченные штрафы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, с шестого декабря этого года в Уральске запустили систему «Сұңқар Смарт Қорғау», которая в режиме реального времени позволяет отслеживать автомобили представляющие интерес для полиции, а именно: автомобили на подложных государственных номерах; водители ранее лишенные права управления или не имеющие полиса страхования; не зарегистрированные авто, имеющие наложенные огран
Кристина Кобина
В Уральске заработала система выявления автомобилей на подложных номерах
Система также позволяет выявить водителей лишенных водительских прав и имеющих неоплаченные штрафы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Почти сотню авто за 12 дней водворили на штрафстоянку в Уральске
Почти сотню авто за 12 дней водворили на штрафстоянку в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, с шестого декабря этого года в Уральске запустили систему «Сұңқар Смарт Қорғау», которая в режиме реального времени позволяет отслеживать автомобили представляющие интерес для полиции, а именно:
  • автомобили на подложных государственных номерах;
  • водители ранее лишенные права управления или не имеющие полиса страхования;
  • не зарегистрированные авто, имеющие наложенные ограничения, аресты частных судебных исполнителей, имеющих задолженности по алиментам, а также непогашенные административные штрафы.
- Так, только за первые два часа работы системы установили и задержали десять автомобилей, у водителей которых имелись задолженности по административным штрафам на общую сумму 1,6 млн тенге, - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что с 1 по 12 декабря в ходе проведения ОПМ «Борышкер» полицейские взыскали 2 336 административных штрафов, на сумму 35, 8 млн тенге. На специализированную стоянку водворены 88 транспортных средств злостных неплательщиков, у которых имелись штрафы на сумму более 3,5 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Штрафстоянка

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