В Уральске заработала система выявления автомобилей на подложных номерах

Система также позволяет выявить водителей лишенных водительских прав и имеющих неоплаченные штрафы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, с шестого декабря этого года в Уральске запустили систему «Сұңқар Смарт Қорғау», которая в режиме реального времени позволяет отслеживать автомобили представляющие интерес для полиции, а именно: автомобили на подложных государственных номерах; водители ранее лишенные права управления или не имеющие полиса страхования; не зарегистрированные авто, имеющие наложенные огран