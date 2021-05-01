В Уральске заработали блокпосты (фото)

Они заработали с 00.00 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая установили блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Обстановка на блокпостах спокойная, тако