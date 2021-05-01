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Социум

В Уральске заработали блокпосты (фото)

Они заработали с 00.00 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая установили блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Обстановка на блокпостах спокойная, тако
Арайлым Усербаева
В Уральске заработали блокпосты (фото)
Они заработали с 00.00 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая установили блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Обстановка на блокпостах спокойная, такое ощущение, что люди еще и не отвыкали от прошлогодних локдаунов. – Еду на работу, работаю продавцом в торговом центре. Очередь продвигается быстро, в прошлом году, кажется, построже было, или мы уже привыкли. Считаю, что смысла нет в этих блокпостах. Вы же видите, что любой по справке может проехать, - говорит жительница пригорода Гульнара. Дежурят на блокпостах полицейские. Они проверяют у людей разрешительные документы и наличие регистрации на сайте stopcоvid.kz. Немалое количество машин наблюдалось на посту вдоль трассы Самара-Шымкент, рядом с комплексом "Акжол". Сотрудник полиции Бакдаулет Каримов говорит, что на блокпостах они дежурят по 12 часов. – Все идет в штатном режиме, никаких инцидентов пока не возникало. Люди относятся с пониманием к проверке документов. Несколько машин пришлось не впускать в город, у них не было разрешения, люди разворачиваются и уезжают, - говорит Бакдаулет Каримов. И.о. акима поселка Круглоозерное Аманбай Нигметов говорит, что в часы-пик на помощь полицейским приходят сотрудники сельского акимата. – Сотрудники акимата проверяют справки, а регистрацию сверяют полицейские. В случае, если у людей нет справок и регистрации на сайта stopcovid.kz, мы звоним в 109. Полиция разъясняет ситуацию, людям объясняем, - отметил Аманбай Нигметов. По городу Уральск блокпосты  установлены в семи местах: - трасса Самара-Шымкент, рядом с комплексом "Акжол", на границе с Теректинским районом; - пост в районе нового моста; - пересечение улиц Жангир хана и Айткулова; - пересечение саратовской трассы и ул. Айткулова; - пост на выезд со стороны с. Белес в ПДП-1; - трасса Самара-Шымкент, рядом с постом на выезде в город Самара; - желаевская трасса, рядом с поворотом на комплекс "Русские бани".
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
В Уральске заработали блокпосты (фото)
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блокпосты

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