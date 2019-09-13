В июле стадион закрыли для замены покрытия, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам генерального директора ФК «Акжайык» Азамата Шайхы, ремонт должен был завершиться в начале сентября. — Из-за задержки поставки газона с завода-изготовителя сроки затянулись. Но сейчас уже ремонт футбольного поля на стадии завершения. Планируем открыть стадион уже в конце сентября, — рассказал Азамат Шайхы. Напомним, в июле стадион «Акжайык» был закрыт на ремонт футбольного поля. В апреле стадион «Акжайык» был передан в доверительное управление компании ТОО «BANEM». Она же является спонсором футбольного клуба. Был подписан договор, одним из условий которого стала замена искусственного газона. На нем еще в 2018 году запретили проводить матчи чемпионата Казахстана по футболу. Подрядчик — ТОО «Астана Спорт Строй и К». Проект оценивается в сумму 160 млн тенге. В связи с работами по реконструкции футбольного поля воспитанники футбольного центра проводят тренировки на стадионе «Юность». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.