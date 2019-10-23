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Социум

В Уральске завершается ремонт аварийного участка коллектора

На реконструкцию участка аварийного канализационного коллектора выделено 500 миллионов тенге из фонда ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аварийный участок находится неподалеку от трассы между пригородными поселками Деркул и Зачаганск. В течение лета 2019 года произошли сразу несколько аварий на канализационном коллекторе. Они приводили к массовым отключениям водоснабжения в областном центре. Общая протяженность всей трубы - почти 8 километров. Но для первоочередного ремонта был выбран участок в 2 км 600 метров. Здесь аварии происходили с завидной регулярностью. - На реконструкцию
gorod
В Уральске завершается ремонт аварийного участка коллектора
На реконструкцию участка аварийного канализационного коллектора выделено 500 миллионов тенге из фонда ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аварийный участок находится неподалеку от трассы между пригородными поселками Деркул и Зачаганск. В течение лета 2019 года произошли сразу несколько аварий на канализационном коллекторе. Они приводили к массовым отключениям водоснабжения в областном центре. Общая протяженность всей трубы - почти 8 километров. Но для первоочередного ремонта был выбран участок в 2 км 600 метров. Здесь аварии происходили с завидной регулярностью. - На реконструкцию аварийного участка КНС-19 выделено порядка 500 миллионов тенге. Здесь зарегистрировано более 10 аварий. Работы проводит подрядная организация ТОО «Альтаир». Реконструкция участка должна завершиться в ноябре 2019 года, - отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральска Миржан Нуртазиев. В подрядной организации отметили, что работа по замене аварийного участка подходит к концу. Здесь понимают важность проекта. Ведь не за горами зима. А в этот период года ликвидация аварий проблематична. - Мы начали работы в середине сентября. Уложили 2640 метров трубы диаметром 800 миллиметров. Она сделана из полиэтилена. Сейчас происходит монтаж задвижек и камер из блоков. Планируем завершить объект в течение 10 дней, - отметил мастер участка Рамиль Ишмаков. Отметим, что сейчас ТОО "Батыс Су Арнасы" вновь передано на баланс государства. Одной из возможных причин этому называют аварийное состояние сетей. Сейчас проводится досудебное расследование по фактам растраты бюджетных средств. Антикоррупционная служба изучает, куда ушли 2 миллиарда тенге, которые потратили на укладку трубы из стекловолокна, пришедшей через 10 лет в полную негодность. Напомним, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Вода была подана в дома после обеда 30 мая. Позже руководитель ТОО "Батыс Сур Арнасы" Нур Тулеугалиев заявил, что причиной аварии стало использование некачественного материала.
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КНС

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