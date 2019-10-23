В Уральске завершается ремонт аварийного участка коллектора

На реконструкцию участка аварийного канализационного коллектора выделено 500 миллионов тенге из фонда ЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аварийный участок находится неподалеку от трассы между пригородными поселками Деркул и Зачаганск. В течение лета 2019 года произошли сразу несколько аварий на канализационном коллекторе. Они приводили к массовым отключениям водоснабжения в областном центре. Общая протяженность всей трубы - почти 8 километров. Но для первоочередного ремонта был выбран участок в 2 км 600 метров. Здесь аварии происходили с завидной регулярностью. - На реконструкцию