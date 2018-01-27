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Социум

В Уральске завершилось строительство катка с искусственным льдом

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Сегодня, 27 января, для хоккеистов ЗКО с мячом в тестовом режиме после капитального ремонта начал работу ледовый корт на стадионе «Юность». Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ на своей страничке в Twitter, на данный момент все строительные работы завершены. -На объекте в полном объеме завершены пуско-наладочные работы холодильного оборудования, системы водоподготовки, выполнены работы по разметке ледового поля и произведена заливка завершающего слоя льда. Проведены инструктажи с представителями эксплуатационной организации. Заверша
Дана Рахметова
В Уральске завершилось строительство катка с искусственным льдом
Об этом на своей страничке в Twitter сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. 
Сегодня, 27 января, для хоккеистов ЗКО с мячом в тестовом режиме после капитального ремонта начал работу ледовый корт на стадионе «Юность». Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ на своей страничке в Twitter, на данный момент все строительные работы завершены. -На объекте в полном объеме завершены пуско-наладочные работы холодильного оборудования, системы водоподготовки, выполнены работы по разметке ледового поля и произведена заливка завершающего слоя льда. Проведены инструктажи с представителями эксплуатационной организации. Завершающие виды работ по укладке футбольного искусственного покрытия и благоустройства территории стадиона (укладка тротуарной плитки, посадка деревьев) будут проведены при наступлении благоприятных погодных условий (+10 оС), - сообщил глава региона. Следует отметить, что  согласно проекту были заменены основания и системы охлаждения ледового катка, комплект холодильного оборудования, приобретены современная техника для чистки и подготовки льда, снегоуборочная машина и произведен ремонт гаража, контрольно-пропускного пункта, системы канализации, пешеходные дорожки. Напомним, о строительстве катка с искусственным льдом в Уральске заговорили еще в 2015 году. На его строительство компания КПО б.в. выделила 580 млн тенге.
Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО    
искусственный лед

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