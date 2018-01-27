В Уральске завершилось строительство катка с искусственным льдом

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Сегодня, 27 января, для хоккеистов ЗКО с мячом в тестовом режиме после капитального ремонта начал работу ледовый корт на стадионе «Юность». Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ на своей страничке в Twitter, на данный момент все строительные работы завершены. -На объекте в полном объеме завершены пуско-наладочные работы холодильного оборудования, системы водоподготовки, выполнены работы по разметке ледового поля и произведена заливка завершающего слоя льда. Проведены инструктажи с представителями эксплуатационной организации. Заверша