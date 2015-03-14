В Уральске женщина-магнит установила новый рекорд

Сегодня, 14 марта, Карылгаш НИГМЕТОВА продемонстрировала уральцам новый рекорд. Карылгаш НИГМЕТОВА смогла удержать на груди 4 железных советских утюга, а это 6 килограммов, в течение 40 минут. - Я очень довольна собой, что сумела установить рекорд по притяжению по длительности удержания на своем теле 40 минут, - говорит женщина-магнит. - Думаю, что это не предел для человеческого организма. Я долго шла к этому. Надеюсь, что попаду в книгу рекордов Гиннеса. По словам Карылгаш НИГМЕТОВОЙ, когда-то в ее способности не верил никто, даже врачи относились к этому скептически. - Было очень неприятно,