Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске женщина-магнит установила новый рекорд

Сегодня, 14 марта, Карылгаш НИГМЕТОВА продемонстрировала уральцам новый рекорд. Карылгаш НИГМЕТОВА смогла удержать на груди 4 железных советских утюга, а это 6 килограммов, в течение 40 минут. - Я очень довольна собой, что сумела установить рекорд по притяжению по длительности удержания на своем теле 40 минут, - говорит женщина-магнит. - Думаю, что это не предел для человеческого организма. Я долго шла к этому. Надеюсь, что попаду в книгу рекордов Гиннеса. По словам Карылгаш НИГМЕТОВОЙ, когда-то в ее способности не верил никто, даже врачи относились к этому скептически. - Было очень неприятно,
gorod
В Уральске женщина-магнит установила новый рекорд
Сегодня, 14 марта, Карылгаш НИГМЕТОВА продемонстрировала уральцам новый рекорд.
photo2
photo2
 Карылгаш НИГМЕТОВА смогла удержать на груди 4 железных советских утюга, а это 6 килограммов, в течение 40 минут. - Я очень довольна собой, что сумела установить рекорд по притяжению по длительности удержания на своем теле 40 минут, - говорит женщина-магнит. - Думаю, что это не предел для человеческого организма. Я долго шла к этому. Надеюсь, что попаду в книгу рекордов Гиннеса. По словам Карылгаш НИГМЕТОВОЙ, когда-то в ее способности не верил никто, даже врачи относились к этому скептически. - Было очень неприятно, - поделилась Карылгаш НИГМЕТОВА. - Но когда я узнала, что реально существуют такие возможности, я решила пойти по этому пути. И вот в течение уже 22 лет я подтверждаю и доказываю, что возможности человеческого организма неисчерпаемы. Держа на груди утюги, Карылгаш рассказала, что по прошествии почти сорока минут она чувствует в теле покалывание. Стоящие рядом гости, потрогав утюги, все в один голос утверждали, что металл стал очень горячим. Нужно отметить, что, помимо прочего, женщина обладает способностью лечить людей. О своих сверхспособностях Карылгаш НИГМЕТОВА узнала 20 лет назад. Тогда почувствовав покалывание в теле, она обратилась к врачам, которые утверждали, что это остеохондроз. И лишь бабушка-костоправ объяснила ей, что это не болезнь, а особенная сила.
photo1
photo1
    

Читайте также

Новости партнёров