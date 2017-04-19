C-3pA3diPjc 18 апреля аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, руководитель управления ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ и руководитель ТОО "Жайык таза кала" Болат АМИРГАЛИЕВ оповестили жителей дачных обществ, которые находятся в зоне опасности, о приближении паводка. Как рассказал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, главная задача предупредить жителей о предстоящем паводке, а также донести до них, что они вовремя должны покинуть дачные массивы. - В случае ЧС, конечно, никого не оставим, всех своевременно эвакуируем. Уже определены места для эвакуации, их в Уральске 28. Но тем не менее, жители заранее должны позаботиться о себе. Собрать все необходимые вещи и документы. Всю бытовую технику нужно будет вывезти или поднять, - пояснил аким города. Жителям напомнили об опасности проживания в пойме реки Урал , а также собрали подписи о том, что они предупреждены об угрозе паводка. Аким отметил, что в случае подтопления жителям дачных массивов никаких компенсаций выделяться не будет. - В местах эвакуации вас обеспечат постельными принадлежностями, местом для отдыха и едой. Но это будут приспособленные помещения, возможно, спортзалы и тому подобное. Если будет большая вода, имейте в виду, что может быть отключение электроснабжения и газа. В целях вашей же безопасности убедительная просьба связаться с родственниками, на время уехать к ним, - пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ. Многие дачники уже начали перевозить свои вещи и переезжать к родным. Во время паводка будет организовано дежурство сотрудников полиции, пропускать жителей дач в места подтопления не будут.