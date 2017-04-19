18 апреля молодых людей взяли под стражу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zaderzhali Как сообщили в городском суде Уральска, 15 апреля 2017 года в суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гумарова А.М. и Гумарова Р.А., подозреваемых по статье 188 "Кража" УК РК по 4 эпизодам краж, сумма ущерба которых составила около 900 тысяч тенге. - В этот же день в удовлетворении ходатайства было отказано, так как совершенные преступления относятся к категории средней тяжести. Оснований для избрания строгой меры пресечения в отношении подозреваемых судом не установлено, так как подозреваемый Гумаров А.М. был осужден к ограничению свободы и уже освобожден по отбытию срока наказания, а подозреваемый Гумаров Р.А. ранее не судим, - сообщили в городском суде. Однако, после отказа в удовлетворении ходатайства было выявлено еще 2 эпизода ранее совершенных ими краж. - В связи с этим прокуратура города Уральска повторно обратилась с ходатайством в городской суд о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых . 18 апреля они были водворены в ИВС, - рассказали в Уральском городском суде. Напомним, в редакцию "МГ" обратились потерпевшие, недоумевающие, почему серийных воров отпустили после задержания под подписку о невыезде. Кристина КОБИНА