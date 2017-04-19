Пропавший несколько дней назад ученик четвертого класса Биржан ЕРСАИНОВ найден мертвым. Спасатели сообщили, что его тело всплыло на поверхность реки в 800 метрах от места, где он, по словам друзей, последний раз играл. Поиски ребенка велись с 13 апреля. Соседские мальчишки последний раз видели Биржана на льду. Предполагалось, что его унесло течением. В поисках мальчика принимали участие волонтеры, учителя. Быстрое течение мешало водолазам вести нормальный поиск. - Уровень реки Женишке упал. Тело мальчика всплыло на поверхность, - отметила руководитель оперативно-спасательной службы областного ДЧС Оксана КИЧИГИНА. - Тело погибшего передано органам внутренних дел.