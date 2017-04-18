Принятие присяги и посвящение в ряды пожарных прошло на территории службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области.

- Все ребята местные, прибыли из районов Атырауской области, а также жители самого областного центра. Новобранцы пройдут обучение в школе профессиональной подготовки, которая действует при службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ, только потом уже смогут выезжать на вызовы, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В связи с переходом на ношение летней формы одежды был проведен строевой смотр личного состава сотрудников службы пожаротушение и аварийно-спасательных работ. В ходе проведения строевого смотра провели и проверку соблюдения сотрудниками правил ношения форменной одежды, знаков различия, наличия служебных удостоверений и жетонов с личными номерами. Внешнему виду сотрудников была дана положительная оценка. Завершился строевой смотр торжественным маршем.

В настоящее время вместе с вновь принятыми огнеборцами в службе пожаротушения насчитывается 446 сотрудников. С начала года атыраускими пожарными ликвидировано 105 пожаров и возгораний.

Камилла МАЛИК