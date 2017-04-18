Два "КамАЗа" ехали в одном направлении. Как рассказали очевидцы ДТП, водители "КамАЗов" ехали со стороны автовокзала, в сторону Подстепного. - Один из водителей резко затормозил,а второй не успел свернуть, так как был полностью гружён соляркой. Произошло столкновение, - рассказали очевидцы. Один из водителей госпитализирован в областную клиническую больницу. На дороге образовалась пробка,на месте ДТП работают сотрудники полиции.