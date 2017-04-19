Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникации сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Толеп ОРЫНБАСАРОВ. По словам спикера, по новому генлану Атырау будет поделен на 16 районов. В настоящее время в него уже входят 18 сел. - После того, как в состав города войдут и два поселка Махамбетского района, площадь областного центра увеличится с 16,5 тысяч га до 45,8 тысяч га, то есть она возрастет на почти 30 тысяч гектаров, - сообщил Толеп ОРЫНБАСАРОВ. Новый генплан города начали разрабатывать еще в 2013 году и окончательно он был утвержден в ноябре прошлого года. Согласно документу, с текущего года начнется снос старой части областного центра, который планируют завершить к 2030 году. На месте снесенного жилья начнется работа по строительству новых многоквартирных жилых домов. По словам спикера, возводить многоэтажки будут на пяти участках. Первый участок включает в себя улицы Алиева-Молдагулова-Досмухамедова-Тайманова; второй участок: Молдагулова-Досмухамедова-Тайманова -Жарбосынова; третий участок: Жарбосынова-Молдагулова-Жангельдина-Байтурсынова, четвертый: Алиева-Пушкина-Гагарина-Молдагулова; пятый участок: Молдагулова- Гагарина- Пушкина-Жангельдина. - В старой части Атырау появится "умный город" по примеру Астаны, где корейская компания строила жилые комплексы, в таком порядке у нас тоже собираются строить. В данное время все эти вопросы рассчитываются. Недавно наши сотрудники ездили в Астану, будем брать пример у столицы: как там раньше сносили ветхое жилье, как заново строили, в каком порядке строили. Уже известно, что в этом районе будет много парковых зон и скверов, - рассказал Толеп ОРЫНБАСАРОВ. В настоящее время рассматриваются варианты строительства жилых домов в старом городе. Предполагается, что часть жилья будут строить инвесторы, часть многоэтажек будут возводить по программе ГЧП, а часть строительства отдадут под госзаказ.