- Они и так страдают. А тут вы грубите. Лучше скажите им пару теплых слов. Они же не из-за хорошей жизни там живут. Все мы знаем, откуда они пришли, - сказал аким области своим подчиненным. Также по словам Сапарбаева, некоторые ответственные лица упрекают простых людей словами, что "у них неправильно построен дом, не такое жилье". - Когда-то они приехали, возвели дома. Что поделаем? Если с точки зрения закона смотреть, возможно, дома построены незаконно. Но и другую сторону тоже нужно учитывать, - говорил аким на совещании. Также глава области отчитал руководителя областного филиала партии "Нур Отан" Даригу ИСПАГАМБЕТОВУ. - Партия власти должна быть впереди всех. Должна проводить организационные работы, привлечь остальные партии. Но с вашей стороны не вижу этого, - обратился он к руководителю филиала партий, говоря о помощи пострадавшим. Также аким поднял вопрос о переселении пострадавших от паводков жителей в другие районы. С начала паводка в Актобе затопило около 579 дачных строений. Пять домов разрушено. 1174 человека эвакуированы из опасной зоны. 117 человек доставлены в пункты временного размещения в школах, где организовано горячее питание.