Ролики в социальных сетях, где Айболат КУБАШЕВ демонстрирует футбольный фристайл, уже просмотрели тысячи пользователей. Айболат КУБАШЕВ начал заниматься футбольным фристайлом 3,5 года назад. К этому его подтолкнул просмотр видеоролика, на котором мячом жонглирует звезда бразильского футбола Роналдиньо. H3k0DbDhPX4 - Я посмотрел и подумал, как у него получается мяч ловить головой. Неделя тренировок – и я научился делать этот трюк. Занимаюсь я футбольным фристайлом ежедневно. Ролики мне помогают снимать и монтировать друзья. Я благодарен всем уральцам, кто меня поддерживает. Спорт – это стильно! - считает Айболат КУБАШЕВ. Сейчас 19-летний парень готовится принять участие в соревнованиях по футбольному фристайлу, которые должны пройти в Астане.