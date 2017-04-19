Как сообщили в пресс-службе АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», из госорганов испытать ноу-хау решилась пока только генеральная прокуратура. Теперь для того, чтобы получить справку о несудимости на портале электронного правительства необязательно иметь электронную цифровую подпись. Казахстанцы смогут получить ее с помощью одноразового sms-пароля, который поступит на сотовый телефон услугополучателя при авторизации на портале egov.kz. По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана ОСПАНОВА, нововведение значительно облегчит получение услуг на портале. - Не все казахстанцы имеют ЭЦП, а те, кто имеют, не всегда носят ее с собой, точно так же, как не всем удобно идти в ЦОН за одной справкой. В таких случаях получение услуг с помощью одноразового пароля – идеальный выход из положения. Получить одноразовый пароль можно в ЦОНе, привязав при этом ИИН к номеру телефона. Таким образом, скоро без привязки к ЭЦП можно будет получить и другие госуслуги, - рассказал Оспанов. К слову, также для получения одноразового пароля гражданину можно зарегистрироваться в базе телефонных номеров m-gov на портале электронного правительства. Данный проект реализован в пилотном режиме по инициативе Министерства информации и коммуникаций совместно с генеральной прокуратурой РК. Стоит отметить, что в настоящее время также проводятся работы по упрощению процессов получения государственных услуг других госорганов.