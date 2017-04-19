Оказалось, что национальные юрты установили в преддверии открытия чемпионата Азии по таэквондо WTF среди юниоров и международного турнира по таэквондо «Kazakhastan Open G1». Как рассказал корреспонденту портала президент областной федерации таэквандо WTF Арман ТУГАЕВ, этно поселения разбили специально для гостей чемпионата. Для участия в соревнованиях в Атырау съехались спортсмены из 25 стран мира. Всего на набережной реки Урал установили 4 юрты и два алтыбакана.- Мы хотели показать, как жили наши предки. На набережной, если вы заметили, ходят лошади. Вчера еще привезли верблюдов. Для гостей и зрителей в одной из юрт будет организована выставка национальных ремесел, в другой будут встречать VIP гостей: президента Азиатского союза таэквандо, председателя всемирной судейской коллегии и других. Угощать гостей будут национальными блюдами и напитками, - сообщил Арман ТУГАЕВ. Помимо гостей чемпионата, любой желающий сможет зайти в юрту, сфотографироваться, стать зрителем выставки, покататься на алтыбаканах. Вчера вечером в Атырау прилетели представители последнего государства, подготовка к чемпионату Азии завершена. Соревнования начнутся сегодня в 14.00 в ФОКе Атырау. В 20.00 состоится торжественное открытие чемпионата.Отметим, что в турнире «Kazakhastan Open G1» спортсмены со всего мира будут бороться за мировые рейтинговые очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Это первый турнир международного уровня по олимпийскому виду спорта в Атырауской области. С 19 по 21 апреля в ФОК «Атырау» будет проходить чемпионат Азии среди юниоров, а с 22 по 24 апреля - международный турнир по таэквондо «Kazakhastan Open G1». К слову, помимо Атырау, подобные турниры проводились в Лас-Вегасе, Афинах, Акапулько, Анталье, Дохе и Гамбурге.