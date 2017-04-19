Павлина принято считать символом долголетия, гордости и эталоном красоты. Этих птиц часто можно увидеть в зоопарках, природных заказниках и заповедниках. Не восхищаться их красивым ярким оперением невозможно, но отдельного внимания заслуживают белые павлины. Многие считают, что эта птица – альбинос, но на самом деле это не так. У альбиносов глаза красного цвета, а у белого павлина они голубые, сообщает сайт zoohoz.ru. Белый павлин распространен в естественных условиях в Индии, Пакистане, Непале, в Таиланде, Вьетнаме и Китае. Кроме павлина, в зоопарке областного эколого-биологического центра Уральска появился красивый белый лебедь-кликун.