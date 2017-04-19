Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил заместитель акима Атырауской области Салимжан НАКПАЕВ в ходе селекторного совещания по вопросам ветеринарии и сельского хозяйства. По словам Накпаева, за счет республиканского бюджета в 2017 году в область поступило более 250 тысяч доз вакцин от нодулярного дерматита. - Работы по вакцинации скота уже начались, на сегодняшний день из 152 тысяч голов КРС привиты 115 тысяч, - рассказал Салимжан НАКПАЕВ. – В конце апреля мы полностью завершим вакцинацию крупно-рогатого скота. Помимо этого, ветеринары проводят разъяснительную и профилактическую работу с владельцами КРС, дабы не допустить новой вспышки заболевания. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в ходе совещания поручил Салимжану НАКПАЕВУ и акимам районов разработать программу, позволяющую обучать ветеринаров для Атырауской области за рубежом за счет местного бюджета, а также обеспечивать их жильем при дальнейшем трудоустройстве по профессии на территории области. - Мы должны создать условия для молодых специалистов, предоставить им жилье, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Помимо этого, нам необходимо готовить своих ветеринаров, в том числе и при помощи зарубежных вузов. Например, в России есть Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины – один из лучших вузов в своем направлении на территории СНГ. Давайте отправлять туда учится достойных студентов за счет местного бюджета, а после распределять их в районы, предоставив при этом служебное жилье. Мы должны смотреть в будущее – в последующем эти специалисты окажут свое влияние в развитии сельского хозяйства.