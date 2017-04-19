Иллюстративное фото с сайта http://vostok-sos.org Волонтеры организации прислали в редакцию обращение к жителям Атырау с просьбой помочь в сборе всего необходимого для жителей затопленных участков Актюбинской области. - Желающие помочь могут приносить теплую одежду, консервированные, сушеные, сублимированные продукты, соль, сахар, детское питание, средства гигиены, одноразовую посуду, салфетки, подгузники, сухое горючее, нижнее белье, обувь, одеяла. Также нужны халаты, трико, тапочки, - сообщили волонтеры. Отметим, что сбор гуманитарной помощи продлится до 28 апреля, после чего продукты и одежду направят в Актобе. - Мы организовали пункт сбора помощи в квартире моей подруги, потому что вот уже несколько дней, как мы читаем в новостях о паводке в Актобе, но к сожалению, не слышали, что в Атырау собирают гуманитарную помощь и решили взять инициативу в свои руки. Если найдутся люди, которые помогут переправить груз в Актобе, более быстрым и менее затратным способом, просьба сообщить нам, - рассказала волонтер по имени Акмарал. Желающие присоединиться к сбору, могут обращаться по телефону: 8-701-233-99-40 Акмарал