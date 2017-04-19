Более 1000 литров пива, 22 литра водки и 4,5 литра коньяка пытались провезти через российскую границу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. full-gruzovikmashinavodka01126560015750010527625202004208626490992472n-1463002592 Иллюстративное фото с сатйа polit.info В Астрахань везли более тонны чешского пива, 22 литра водки, произведенной в Казахстане и 4,5 литров казахстанского коньяка. Фуру задержали на  пункте пропуска «Караузек». - Владельцы не смогли представить необходимые сопроводительные документы на партию алкогольной продукции. Крупную партию спиртного везли из города Атырау и планировали реализовать на территории Астрахани, - сообщили в пресс-службе. В настоящее время алкоголь возвращен по обратному маршруту в Республику Казахстан. Ерлан ОМАРОВ  