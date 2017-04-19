Иллюстративное фото с сатйа polit.info В Астрахань везли более тонны чешского пива, 22 литра водки, произведенной в Казахстане и 4,5 литров казахстанского коньяка. Фуру задержали на пункте пропуска «Караузек». - Владельцы не смогли представить необходимые сопроводительные документы на партию алкогольной продукции. Крупную партию спиртного везли из города Атырау и планировали реализовать на территории Астрахани, - сообщили в пресс-службе. В настоящее время алкоголь возвращен по обратному маршруту в Республику Казахстан.