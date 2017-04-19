Сегодня, 19 апреля начался чемпионат РК по казакша курес, в котором приняли участие борцы в возрасте от 18 до 20 лет. Они выполняли броски не хуже именитых чемпионов, и приехали побороться за звание лучшего. Один за другим спортсмены выходили в центр зала. Из-за большого количества участников борьба велась сразу на двух коврах. Некоторые спортсмены были настолько сильными, что им удавалось положить соперника на лопатки меньше чем за минуту. - Соревнования проходят интересно, сильный состав команд. Недавно у нас был чемпионат Казахстана среди молодежи, те команды, которые заняли 1, 2, 3 места, тоже приехали на этот чемпионат. Сейчас невозможно предугадать, какая команда сильнее, и кто одержит победу, - говорит государственный тренер РК по казакша курес Марат ЖАКЫТ. Большинство участников могли похвастаться своей физической силой и быстротой действия. Броски они выполняли с такой силой, что их соперникам требовалась медицинская помощь. - Этот чемпионат проходит раз в 4 года. Я привез 9 своих спортсменов, 8 из них уже вышли во второй тур. Конечно, соперники неслабые, но мы готовились, и я думаю, что без призового места не останемся, - сказал тренер по казакша курес из Костаная Касымхан ЖУМАХАН. Финал чемпионата состоится завтра, 20 апреля.