Традиция печь поминальные лепешки по пятницам и раздавать их соседям широко распространена у жителей западных областей Казахстана. На фото человек, видимо, не достучавшийся до хозяев квартиры, решил просто повесить шелпек на дверной ручке, продырявив его. Фото вызвало волну негатива у местных жителей, так как пренебрежительное отношение к главному продукту стола является большим грехом у всех народов. - Если дома никого нет, можно было и не оставлять хлеб, тем более, таким образом, Бог судья этому человеку, - пишет одна из возмущенных женщин. - Хлеб ведь пекли, чтобы помянуть усопших предков, но никак не для издевательств! Чтобы руки у него отсохли! - возмущаются другие. В каком городе Казахстана было сделано фото пока не известно, однако пользователи соцсетей намерены комментариями пристыдить человека, проявившего неуважение к хлебу. К слову, лепешки (шелпек) казахи пекут в нечетном количестве на религиозные праздники и по пятницам, таким образом поминая усопших предков. Считается, что если живые угощаются лепешками, то души покойных подкрепляются их запахом, запахом раскаленного жира. Поэтому обряд этот также называют “Иiс шығару” – “Испускать запах”.