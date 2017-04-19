Молодые люди затеяли драку прямо на проезжей части дороги, мешая движению автомобилей. - Я проходила мимо, увидела, что прямо на перекрестке улиц Курмангазы и Маметовой дерутся мужчины. А потом увидела, как полицейские, которые стояли около стадиона, заметили дерущихся и побежали разнимать их, - рассказала очевидец. Около пяти человек задержали сотрудники полиции, одного пострадавшего госпитализировали в травмпункт. - Я футбол вообще не смотрю и ничего не помню, - пояснил пострадавший в драке. Сегодня, 19 апреля, в 17.00 начался футбольный матч между ФК "Актобе" и "Акжайык", на стадионе собралось много болельщиков.