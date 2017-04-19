Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru Ранее человек, который был осужден, практически не мог трудоустроиться, ведь работодатель требовал справку об отсутствии судимости, и это создавало определенные проблемы. Именно по этой причине было принято решение о выработке дифференцированного подхода к выдаче таких сведений. Теперь граждане, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой «Судимости не имеет», а выдаваться они будут, как и прежде, в ЦОНах и через портал электронного правительства. - Эта услуга оказывается как казахстанцам, так и иностранцам, а также лицам без гражданства по запросам загранучреждений республики, поступающим через министерство иностранных дел. Следует отметить, что правоохранительным органам, военным, специальным органам и судам будет выдаваться полный объем имеющейся информации о запрашиваемом лице. Госорганам, организациям, учреждениям сведения будут выдаваться по запросам, связанным с трудоустройством в рамках и объемах, определенных законами и установленными в них ограничениями, - сообщила