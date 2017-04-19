Фото с сайта Акорды На встрече глава государства отметил особую роль религии в жизни казахстанского народа и меры по регулированию религиозных отношений со стороны государства. - Государство уделяет особое внимание этому вопросу. Создано специальное министерство, которое анализирует проблемы и осуществляет поддержку в этой сфере. Недавно я опубликовал статью о необходимости модернизации сознания, сохранения, а также насыщения при этом нашего исторического и духовного богатства. Патриотизм, любовь к родине, стабильность внутри страны и в регионе – это наше будущее. Для этого мы должны работать все вместе, - сказал президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в эпоху развития цифровых технологий, Казахстан должен сохранить свои национальные ценности, культуру и традиции. Он также обратил внимание на необходимость противодействия деструктивным религиозным учениям. - Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В-первую очередь, это те, кто желает нам зла и пытается вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В этой связи, перед вами стоят большие задачи, - обратился к имамам Нурсултан Назарбаев. Он подчеркнул традиционный характер ханафитского мазхаба для казахстанских мусульман и отметил необходимость подготовки специалистов, владеющих навыками разъяснения основ этого течения ислама. Как стало известно, на сегодняшний день в ДУМК работают 3800 имамов, половина из них прошли курсы повышения религиозного грамотности. - Но следует отметить, что этого недостаточно. Нам необходимо понять, как мы будем поднимать уровень знаний имамов и специалистов, работающих в этой сфере. Только образованный имам может правильно просвещать. Он должен обладать знаниями своей религии, ему необходимо изучать особенности других религий, а также иметь другие знания. Имамы должны стать идеологами с навыками ораторского искусства и познаниями в человеческой психологии, - сказал глава государства. Президент обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения. - В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду в траурное время, - обратился Нурсултан Назарбаев. Глава государства напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией. - Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего, - сказал президент. Отметив важность религиозной грамотности среди населения, президент акцентировал внимание на необходимости продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов. - Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания. Вплоть до XVIII-XIX веков мусульманский мир был лидером во всем мире. Он был источником науки, родиной философов, врачей и писателей. Сейчас мы утратили лидирующие позиции в этих вопросах. Сегодня наши граждане получают различную информацию посредством интернета. Таким же образом они получают доступ к проповедям нетрадиционных течений. Для этого используются различные методы и технологии. Нам также необходимо использовать информационные технологии в борьбе с ними. В случае необходимости, государство готово поддержать ДУМК, - сказал президент. - В своей программной статье я уделил особое внимание программе «Туған жер», которая позволит нам собрать знания о каждом регионе, о каждой местности. Патриотизм должен быть в каждом из нас. В этой связи в своих проповедях просим обратить внимание именно на теме любви к Родине. Также в ходе встречи участники беседы поделились своими мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в деле противостояния нетрадиционным религиозным течениям.