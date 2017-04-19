Сегодня, 19 апреля, в Уральске состоялся матч между местной футбольной командой и "Актобе", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akzhaik-aktobe (5) Матч собрал огромное количество болельщиков как со стороны местной команды, так и со стороны команды "Актобе". Однако их надежд ни одна из команд не оправдала. За все время игры ни в одни ворота мяч так и не забили. Более того, в добавленное время ни один гол так и не был забит. После дополнительного времени была назначена серия пенальти. В результате ФК "Актобе" победила со счетом 4:5. Стоит отметить, что игра была жесткой. В первом тайме игрок "Актобе" ДАУТОВ, защищая свои ворота, получил травму, ударившись об ограждение поля. По словам фельдшера скорой помощи, пострадавший был госпитализирован в областную больницу города Уральска. - Под вопросом у него перелом ребер, травма живота, а давление было 90, - сообщила фельдшер. Напомним, за несколько минут до начала матча болельщики обеих команд устроили драку на перекрестке улиц Курмангазы и Маметовой. akzhaik-aktobe (1) akzhaik-aktobe (2) akzhaik-aktobe (3) akzhaik-aktobe (4) akzhaik-aktobe (6) akzhaik-aktobe (7) akzhaik-aktobe (8) akzhaik-aktobe (9) akzhaik-aktobe (10) akzhaik-aktobe (11) akzhaik-aktobe (12) akzhaik-aktobe (13) Фото Медета МЕДРЕСОВА