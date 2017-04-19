По материалам судебного дела, в ночь на 12 февраля 52-летний мужчина находился у себя дома и распивал спиртные напитки с приятелями Погадаевым и Атауовым. Приятель Атауов забрал телефон Заики, потом вернул после неоднократных напоминаний. Между мужчинами на этой почве произошла ссора, в которой Заика обозвал Атауова "крысой". После чего завязалась драка, Заика взял со стола кухонный нож и нанес удар в область шеи. Атауов скончался на месте. - Суд признал Сергея ЗАИКУ виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт ЕРМАХАНОВ. Кроме того, Сергею ЗАИКЕ нужно будет выплатить миллион тенге родственникам потерпевшего.Бахыт Ермаханов