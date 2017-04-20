Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 20 апреля по адресам: ул.4-ая Линейная и ул.С.Датова будут производиться работы по ремонту водопровода и замене пожарного гидранта, кроме того, по ул.Абулхаир хана д.2/7 будут производиться работы по установке пожарного гидранта. - В связи с этим будет производиться отключение водопровода и в жилых домах частного сектора по адресам: ул.4-ая Линейная, ул.Автомобилистов, а также благоустроенного сектора по адресу: ул.Темиртауская, д.2. Ориентировочно воды не будет с 10.00 до 17.00 часов, - говорится в сообщении. С 10.00 до 15.00 будет временно приостановлена подача водоснабжения в жилые дома благоустроенного сектора по адресам: пр.Абулхаир хана, д.2/7, 6, 6/1, 6/2, 6/3 и частного сектора по адресам: ул.Швецова, К.Мусина, пр.Абулхаир хана, также в зданиях городской поликлиники №4, 2-го корпуса инфекционной больницы, аптеки рядом с поликлиникой №4, столовой по пр.Абулхаир хана, бывшей конторы ГКП «Дорстрой» Кроме того, ТОО «Батыс су арнасы» будет проводить работы по замене пожарного гидранта на водопроводной трубе, ориентировочно с 9.00 до 14.00 часов. Отключение водопровода планируют в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул. Жамбыла, д.40/2, 40/1, 40; С.Датова, д.19,17,17/1 и частного сектора по ул.С.Датова, ул.Джаныбекская, ул.Меховая, также в зданиях АЗС «Азовсков», ТОО «Отделстрой», ресторана «Каспий», ТД «Променад».