Ущерб, нанесенный хозяину отары, составил 450 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта agrodel.livejournal.com

Факт натуроплаты зарегистрирован в селе Тущукудук Исатайского района. Наемный пастух, присматривавший за стадом баранов в местности Кошекара, попросил по телефону своего знакомого привести ему спиртное и сигареты. После доставки товаров на место, заказчик рассчитался с мужчиной шестью хозяйскими баранами. Оказалось, что покупки таким способом пастух уже практиковал неоднократно. В обмен на привезенные продукты пастух в первый раз отдал одного барана, во второй раз - двоих баранов.

- Исатайский районный суд Атырауской области рассмотрел уголовное дело по п.2 ч.2 ст.188 "Кража" УК РК. В суде подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда пастух признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества. В соответствии с Законом об амнистии освобожден от основного наказания, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда Атырауской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.