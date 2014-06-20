Сегодня, 20 июня, жители микрорайона «Арман» собрались возле здания кафе «Эль Дана», чтобы высказать свои претензии хозяину, который перегородил всю проезжую часть и прилегающую к кафе улицу горами строительного мусора и булыжников. Возмущенные жильцы, лишенные проезда к своим домам и вынужденные искать объездные пути, предложили владельцу увеселительного заведения дождаться журналистов и в их присутствии поговорить о наболевшем. Правда, едва завидев прессу, хозяин кафе сел в машину и уехал, так же как и строительный трактор, который, как он обещал жильцам, разровняет эти горы мусора.
- Снимайте, снимайте, как он по горе мусора будет уезжать, - начали кричать жильцы журналистам.
И вправду, видимо, хозяин кафе запутался и уехал не по прямой дороге, ведущей к трассе, а по маленькой тропинке, проторенной жильцами.
- Он построил свое кафе без согласования с жильцами микрорайона, - сообщила Нагима ЗАЛМУХАНОВА
, живущая по соседству. - Но мы не стали поднимать шум, подумали, пусть работает. Он дорогу проложил с трассы до своего кафе, а четыре дня назад все перегородил привезенными булыжниками! К нам теперь ни скорая, ни пожарные не подъедут, а у моей соседки муж сердечник, ему в любой момент плохо стать может!
По словам жильцов микрорайона, хозяин кафе им прямо сказал : «Это моя земля, моя собственность».
- Это полный беспредел, - возмущается Нагима
. - Мы ему несколько дней говорили, чтобы этот мусор убрал, он пригнал сегодня трактор, сказал, что разровняет все, но даже если он его разровняет, по нему ни одна машина не проедет, вон какие глыбы там! Он сказал: «Я к своему кафе дорогу проложил, вы как хотите, так и поступайте!», это разве дело? Мы не просили его прокладывать дорогу по всему микрорайону, хотим просто, чтобы он не вредил остальным!
Как рассказали жильцы, близ злополучной дороги, у которой стоит кафе, в скором времени намерены построить парк.
- Он сказал, мол, пусть машины ездят по парку, - рассказала Нагима ЗАЛМУХАНОВА
. - Какой же это тогда парк будет? Он дорогу огородил, только до своего кафе проезд оставил, сказал, что акимат ему все разрешения дал. А нам теперь как быть?
Людей удивляет, как человек может перекрыть общую дорогу на основании того, что другие машины будут ездить через его территорию, игнорируя тем самым права жильцов и лишив их возможности проезда в свои дома.
Пока мы разговаривали с Нагимой, подъехавший автомобиль «Volkswagen Passat» попытался проехать вглубь микрорайона и в нерешительности остановился перед горой булыжников.
- Попробуй проехать, - начали подзадоривать водителя жильцы. - Снимайте, снимайте, пусть все увидят, во что он нашу дорогу превратил!
Для того чтобы преодолеть завал, автомобилю пришлось одним колесом выехать на обочину, а вторым проехаться по горе булыжников. После «подъема» водитель вышел и начал осматривать свои колеса, укоризненно качая головой. Ему повезло, колеса он не пробил, - отделался легким испугом.
- И это легковая машина, а скорая как будет проезжать? - обращает на себя внимание один из жильцов Нурлан ТОРЕГАЛИЕВ
. - А газовые службы, пожарные? У нас тут у всех дома щитовые, если начнет гореть, то все на воздух взлетим.
Как рассказали люди, им выдали определенные предписания при постройке домов: - стена дома должна находиться в пяти метрах от газовой трубы, однако кафе построили впритык к газовому «шкафу».
- Я бы тоже хотел так построиться, - кипятиться Руслан
, живущий в соседнем доме. - Он все свои делишки проделывал, мы молчали, сейчас дорогу завалил и наше терпение лопнуло!
- Я сегодня с утра замакима звонил, - перебивает его Нурлан ТОРЕГАЛИЕВ
. - Он сказал : «Сами решайте, пишите заявление». Куда я буду писать, это ведь государственная земля, тут жилые дома стоят, дорога общая. Если в акимате не знают, что ответить, куда нам теперь идти?
Жильцы микрорайона «Арман» намерены «воевать» с владельцем кафе до победного, пока он не признает, что дорога является объектом общественного пользования и не уберет с нее горы булыжников.
Фото автора
Видео Ербола Аманшина