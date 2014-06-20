Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места ЧП. Авария произошла на перекрестке улиц Евразия и Курмангазы на «умном перекрестке" около 19 часов сегодня, 20 июня. По словам очевидцев, маршрутный автобус №20 ехал по Курмангазы в сторону вокзала, когда внезапно на перекрестке в передний бок ему влетела полицейская патрульная машина с бортовым номером «131». - Я ехал по своей полосе на зеленый свет, – рассказал водитель автобуса. – А полицейский поворачивал с Евразии в сторону вокзала, ехал на скорости. Ему, наверное, впереди идущая машина закрыла обзор, он меня не заметил и въехал мне в переднюю боковую часть кузова. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сразу после аварии они покинули автобус. По словам очевидцев, полицейский находился в салоне автомобиля один, и ехал с выключенным проблесковым маячком, после аварии он вызвал скорую помощь и был госпитализирован. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции оградили место аварии лентами и разгоняли с проезжей части любопытных.  