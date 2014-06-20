Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на организаторов. donor Сегодня, 20 июня, в Уральском центре крови был наплыв журналистов – они пришли не за интервью, а чтобы сдать кровь. Вместе с репортерами донором стал и пресс-секретарь акима области Кайрат АБУОВ. - Сегодня, когда проходил процедуры, мне напомнили, что у меня вторая положительная. На вопрос врача "Для кого сдаете кровь", я ответил, что пришел поддержать коллегу, который все это предложил, в основном, это журналисты. Медсестра объяснила, что есть лист ожидания - список людей, нуждающихся в крови. Вторая положительная, оказалось, нужна малышу с лейкемией. Я был впечатлен, - рассказал Кайрат АБУОВ. Идею сдать кровь журналистским составом предложил Еркин КАРИН, собкор телеканала «Астана». Оказалось, что Еркин является постоянным донором центра. - Я не думал, что это будет акция. Просто предложил, ребята поддержали, - поделился журналист. - Я посмотрела видео в соцсети о донорстве. Была впечатлена, поэтому и пришла сегодня сюда, - делится журналист Альбина БАЙГУНАКОВА. Журналисты Казахстана свой профессиональный праздник отмечают 28 июня.