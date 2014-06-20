В Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, в дневное время с 22 по 24 июня ожидается аномально-жаркая погода: местами температура воздуха составит +40 градусов по Цельсию. Специалисты ДЧС советуют актюбинцам подготовить вентиляторы и кондиционеры, избегать долгого нахождения под солнцем, носить головные уборы, не употреблять спиртными напитками. Также необходимо осторожно обращаться с огнем, поскольку возрастает вероятность пожаров. По данным РГП «Казгидромет», столь же жаркая погода ожидается 21 июня в Атырауской области, где температура воздуха в дневное время достигнет 36-41 градусов, днем 22 июня - 40 градусов. В Западно-Казахстанской области 22 июня также наступит сорокоградусная жара.