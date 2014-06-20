reidС 19 по 21 июня в Уральске проходит ОПМ «Автобус», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Только за первый день проведения ОПМ «Автобус» было выявлено 108 нарушений ПДД РК, - рассказала инспектор ОАП УВД г. Уральска, подполковник Гульжан КАНАТОВА. - Из них 19 фактов в части нарушений правил перевозки пассажиров и грузов (5 МРП - 9260 тенге), у 15 водителей автобусов не было техосмотра (3 МРП - 5556 тенге), 15 водителей нарушили правила маневрирования, 12 водителей автобусов пользовались телефонами во время движения (5 МРП - 9260 тенге). Также было выявлено 10 фактов превышения скорости (10 МРП 18 520 тенге). Корреспонденты «МГ» решили выехать в рейд с сотрудниками полиции и увидеть все своими глазами. На конечной остановке 43 маршрута на улице Абдирова (бывшая Огородная) проводили рейд сотрудники дорожной полиции совместно с представителями департамента экологии и прокуратуры. В частности, они замеряли уровень опасности выхлопных газов у маршрутных автобусов №43 и, если они не соответствовали нормам, сразу же составляли протокол на имя водителя. Наказание за подобного рода нарушение довольно безобидны - вынесение предупреждения или же штраф в размере 2 МРП( 3 704 тенге). Когда мы прибыли, люди из департамента экологии уже провели замеры на одном из припаркованных автобусов и составляли протокол - опасность выхлопных газов превышала норму. Водитель сослался на то, что автобус ему не принадлежит и позвонил хозяйке автомобиля. Прибывшая женщина сразу пустилась в объяснения. -Я за чистый город и полностью поддерживаю подобные акции, - объясняла она полицейским. - Просто вы мне расскажите, как можно избежать этого в дальнейшем, первый раз сталкиваюсь с подобным. Женщине рассказали, что проводить профилактику выброса выхлопных газов должен механик или сам водитель, в общем, человек, занимающийся техническим обслуживанием автомобиля. После, пожурив слегка хозяйку автобуса, ей выписали предупреждение и отпустили. reid2 Понаблюдав за тем, как сотрудники департамента собирают измерительный прибор и уезжают на обед, корреспонденты «МГ» проехались по остановкам и пообщались с людьми. Всем был задан один вопрос: «Насколько безопасно ездить на общественном транспорте?». - Опасно, когда попадаются водители-лихачи, - поделилась Надежда, встреченная нами на остановке «Хлебзавод». - Когда они начинают гоняться друг с другом, сидишь в напряжении, но деваться некуда, машины у меня нет и поэтому я каждый день езжу на работу на автобусе. - Пешеходом быть опасно, - рассказал Мейржан. - Но когда ты сидишь в автобусе и куда-то спешишь, то не обращаешь внимания на лихачества и нарушения ПДД, лишь бы успеть.