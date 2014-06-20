Реконструкция старейшей мечети Актюбинской области, а также обустройство и строительство дополнительных объектов на её территории, в том числе нового культового сооружения, началось в 2010 году, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Фото предоставлено РИКА ТВ   Само старое здание мечети, фундамент которого был заложен ещё в 1901 году, отныне отведено под музей, а построенная рядом с ней новая мечеть теперь может одновременно вмещать около 3 тысяч верующих. В здании в 3 уровня имеются мужской и женский молельные залы, административные помещения, столовая, предусмотрена парковка. На строительство новой мечети и реконструкцию старой было затрачено около 700 миллионов тенге. Отметим, работы проводились за счет пожертвований. Открыл новую мечеть главный муфтий Казахстана Ержан МАЯМЕРОВ. Также на мероприятии присутствовали имамы всех областей нашей страны, а также имамы из Башкирии и Татарстана, прибывшие в наш город для участия в научно-практической конференции.