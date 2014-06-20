Стали известны имена меценатов проекта "Дом мамы", передает корреспондент Tengrinews.kz. Социальный проект "Ана Yйi" ("Дом Мамы"-Прим.автора) отмечает год с момента открытия первого кризисного центра для женщин, которые ранее хотели отказаться от собственных детей.

Этот проект поддержали бизнесмены, многие из которых в списке богатейших людей Казахстана: Даурен Жаксыбек, Динмухамед Идрисов, Вячеслав Ким, Мурат Абдрахманов, Эдуард Ким, Виктор Кремер, Сержан Жумашов, Исламбек Салжанов, Нурали Алиев, Рахимжан Исмагамбетов, Абай Жумагулов, Ариф Шодиев, Асхат Омаров, Бауыржан Исабаев, Алдияр Казтаев, Кайрат Шарипбаев, Алидар Утемуратов.

В прошлом году они поддержали идею бизнесмена Айдына Рахимбаева, который с супругой сначала создал пилотный проект "Дом мамы", а затем открыл одноименный общественный фонд. На деньги меценатов сегодня в Казахстане существуют уже 18 приютов для матерей-одиночек. Как отметили в общественном фонде, за каждым из бизнесменов закреплен определенный дом.

"При полной заполняемости дома на 10-14 человек требуется от 80 до 100 тысяч долларов в год. С учетом того, что порядка 60-70, как минимум, мам и детей проживает в этих домах", - сообщила директор общественного фонда "Дом мамы" Балия Кенжеболатова, отметив, что деньги идут на содержание самих домов, питание, одежду для мам и их детей. По словам директора фонда, помощь большинства бизнесменов заключается не только в деньгах.

"Исламбек Салжанов призывает своих бизнесменов и говорит: если у вас там есть рабочие места, давайте девчонкам поможем. Мурат Абдрахманов, руководитель компании "Казтранском", он вообще молодец, он сам приезжает каждый праздник в "Дом мамы" с супругой, детьми. Он уже принял наших девушек на работу в свою компанию. Одна девушка работает офис-менеджером", - поделилась Балия Кенжеболатова.

За текущий год более 200 женщин, оказавшихся без крыши над головой и средств к существованию, получили приют и возможность начать самостоятельную жизнь.