Как сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД», в Атырау открылось Почетное консульство Франции в Атырауской области. Официальная церемония прошла с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Казахстане гражданина  Этьенн ФРАНСИС. baimenov - Это наше первое консульство в регионе Казахстана. На сегодня у нас есть посольство в Астане, генеральное консульство в Алматы. Теперь и в Атырау почетное консульство. Мы хотим расширить французское присутствие в Казахстане и благодаря открытию почетного консульства в Атырау хотим укрепить наши связи, - сказал на открытии Этьенн ФРАНСИС. Почетным консулом Франции в Атырауской области был выбран известный в Казахстане предприниматель Есенгали БАЙМЕНОВ. Во всяком случае именно так его представил высокопоставленный французский дипломат. Как отметил сам новоявленный почетный консул Франции в Атырауской области Есенгали БАЙМЕНОВ, открытие консульства позволит облегчить решение вопроса получения виз и других вопросов, связанных с деятельностью консульства. Говорилось и о возможности в ближайшее время открытии прямого авиасообщения из Атырау во Францию. - В ближайшее время мы планируем решить вопрос о прямой авиасообщении из Атырау во Францию. Этот вопрос прорабатывается. Что касается виз, то это позволит жителям западного Казахстана, желающим посетить Францию, оформлять их более быстрее, не посещая Астану или Алматы, - сказал Есенгали БАЙМЕНОВ. Открытие консульства в Атырау обуславливается тем, что именно здесь работают большее число компаний. Только за прошлый год товарооборот между Атырауской областью и Францией составил 4,2 млрд долларов. posol Сакен ОМАРОВ