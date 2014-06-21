Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места ЧП. Сегодня, 21 июня, во дворе пятиэтажного дома по улице Кердери из-за замыкания проводки произошло возгорание подвала. - Примерно в 10:20 стали стучать по дверям, я открыла, там пожарные просят покинуть свои квартиры, - рассказала жительница дома Наталья СИНИЦА. - Я вышла на улицу, и в этот момент вынесли мужчину из подвала, он был в сознании, его сразу увезли на "скорой". К слову, мужчина, который был госпитализирован с отравлением угарным газом, является жителем этого дома. Жители дома отметили, что в подвал перед пожаром заходили двое мужчин. Пожарные проверили подвал несколько раз, но второго мужчину не нашли. Также из подъезда, подвал которого загорелся, эвакуировали двоих детей. Дети находились в квартире на втором этаже одни, мама была на работе. - Дым заметили прохожие, они и вызвали пожарных, - говорит жительница подъезда Надежда. - У нас проводка старая и подвал весь захламлен, вот из-за искры и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники "Жайык жарыгы", которым поручено обесточить весь район на время выяснения обстоятельст пожара. На борьбу с огнем приехали две единицы пожарной техники. Причину выясняют дознаватели. Фото автора Видео Ербола АМАНШИНА  