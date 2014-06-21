Вчера, 20 июня, в городской прокуратуре прошло рабочее совещание по вопросам работы и оказанию услуг станцией "скорой" помощи и областной клинической больницы.
- Сегодня главным поводом для сбора послужили многочисленные жалобы горожан на оказание некачественных медицинских услуг, - рассказал прокурор города Айдын РАШИДОВ
. - Недавно проводилась проверка станции "скорой" и областной больницы, анализ показал увеличение числа возбужденных уголовных дел в отношении врачей.
По словам прокурора города, ежедневно ведется прием граждан, которые неустанно стопками приносят жалобы на врачей, как областной больницы, так и на врачей больниц города.
- С начала этого года уже возбуждено несколько уголовных дел в отношении врачей. К примеру, случай с гражданкой ПОТАПОВОЙ из поселка Круглоозерное. Бригада скорой помощи не госпитализировала ее и оставила женщину после попытки суицида. Впоследствии женщину нашли мертвой. Еще пример: мужчина, который поступил в областную клиническую больницу с колото-резаной раной живота. Врачи-хирурги прооперировали его, на десятый день мужчина скончался, рану зашили и оставили там салфетку. Сейчас по данному факту еще идет расследование. Выясняются все обстоятельства дела и вина хирургов ТОЛЕБАЕВА и АСАЕВА, - сообщил заместитель прокурора города Арон АКПАНОВ.
По словам Арона АКПАНОВА, после проверки к работе "скорой" тоже много нареканий. Особенно их много по опозданию бригад. Время приезда должно колебаться от 20 до 60 минут, в зависимости от расстояния. В 2013 году из 125 тысяч вызовов более чем на три тысячи вызовов врачи опаздывали, в 2014 году из 10 тысяч 500, причем опоздания по времени очень значительные. По сравнению с прошлыми годами за первую половину 2014 года уже заведено пять уголовных дел, когда в 2012 году было лишь два.
- Мы отправили запрос в клинику им. Калинина города Самары, и выяснилось, что более двух тысяч совершеннолетних жителей Уральска ездят на обследование и лечение туда, - сообщил заместитель прокурора. - Хочу предложить ввести электронное ведение истории болезней, чтобы врачи, которые оказываются виновными в смерти или осложнении болезней у пациентов, не имели доступа к редактированию документации. Тогда мы сможем привлечь их к ответственности без лишних проблем.
На предложение Арона АКПАНОВА об автоматизации ведения документации директор областной клинической больницы Ерлан ТОКСАНОВ ответил, что министерство здравоохранения требуют от них дублирования историй болезни в письменном виде.
- Сейчас наблюдается увеличение звонков на пост "103". Если раньше было 300-350 вызовов, то сейчас 500-550 в сутки, - заявил директор станции скорой медицинской помощи Сергей БЕКЕЖАНОВ
. - На сегодняшний день вместо 19 бригад работают 24. В состав станции входят еще три подстанции "скорой", это на улице Циолковского, в поселке Зачаганск и шестом микрорайоне. Но и этого не хватает для обслуживания всего населения, как уже говорили, в городе официально числятся 270 тыс. человек, а на самом деле около 350 тыс. жителей.
Перебив директора "скорой", прокурор города сказал, что не так давно его супруга вызывала "скорую" ребенку. Ждали долго. Несколько раз перезванивали, спрашивали, когда приедет врач. Только после того, как Айдын РАШИДОВ повысил голос и сказал, кто он, бригада прибыла через семь минут.
Также директор "скорой" сказал, чтобы жители не звонили постоянно на пост "103". Такая фраза рассмешила прокурора города, но СЕРГЕЙ БЕКЕЖАНОВ добавил, что очень много звонков поступает "ложных", когда человеку стало чуть нехорошо, а он сразу набирает врачей, когда можно было бы провести несколько незамысловатых процедур самостоятельно.
В этом вопросе директора "скорой" поддержал замначальника УВД города Манарбек КАТАШЕВ
. КАТАШЕВ сказал, что давно пора "разобраться" с Казах аулом. Там сначала строятся, потом подводят все коммуникации в дом, и уж потом идут регистрироваться. Официальная численность населения Зачаганска - около 60 тыс. человек, но на самом деле там гораздо больше.
- Проблема с численностью населения есть, но это не снижает количества жалоб от горожан. Вот, задайтесь вопросом, почему люди едут в ближайшие города России за медуслугами. Все просто, там опытные специалисты, которые могут назначить лечение и уж тем более поставить правильный диагноз, - рассказывает прокурор города Айдын РАШИДОВ. - На днях принесли жалобу на врача четвертой поликлиники, которая "гоняет" пациентку от одного специалиста к другому в течение полугода из-за незнания диагноза.
В завершении совещания прокурор города попросил лучше стараться при оказания медицинских услуг населению.