adil1Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 июня, из Алании прилетел победитель юношеского музыкального конкурса среди домбристов Адиль АХМЕТОВ. 11-летнего победителя с его музыкальным наставником встречали родные в аэропорту. - Я участвовал в музыкальном конкурсе, который проходил в Алании, там занял первое место, - рассказал Адиль АХМЕТОВ. - Конкурс был очень сложный, потому что международный. Билет на конкурс в Турцию я выиграл в Кокшетау, там проходил отборочный тур "Тай жарыс". Для меня это очень большое достижение. По словам Адиля, победа далась ему нелегко, сильные соперники были из Турции и России. Исполнял маленький победитель два кюя - "Адай", "Балдаурен" - и две песни - "Айнам көз" и "Ақ айша". - С 4 по 8 июня в Алматы проходил международный юношеский конкурс. Адиль участвовал в жанре "терме". Получил гран-при, - рассказал учитель музыкальной школы №1 им. Д. Нурпеисовой Бейбит КАЖГАЛИЕВ. adil Видео Ербола АМАНШИНА  