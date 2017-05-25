Сейчас люди добиваются устранения всех недоделок. Крыша дома течет, а операторы программы требуют платить по счетам. Жители шестиэтажного дома были одними из первых, кто приняли участие в реализации программы "Модернизация ЖКХ". Ремонт крыши была начат еще в 2011 году компанией "Лунара строй". Объект был сдан в эксплуатацию 4 года назад. Но люди заявили, что деньги были потрачены впустую. Крыша до сих пор напоминает решето. Дали о себе знать ошибки в проектировании дома еще на этапе его строительства в 1995 году. - Крыша до сих пор течет и может обрушиться. У нас есть на руках заключение экспертизы, в котором зафиксированы недоделки. Мы добиваемся того, чтобы их устранением занялись операторы программы – ТОО «Орал Курылыс Жондеу Сервис». А они кивают на подрядчика. Недоделки составляют сумму в 5 млн тенге, - говорит житель дома Нуржан ЕСЕНОВ. Пенсионерка Антонина Поминова вспоминает, что профлист, который использовался при ремонте крыши, был тонкий словно бумага. А гвозди рабочие использовали бывшие в употреблении. - Стройматериалы использовались некачественные. Уклон сделали неправильно. Мы из-за этого страдаем, - отметила пожилая женщина. Единственным оператором программы "Модернизация ЖКХ" по Уральску выступает ТОО "Орал Курылыс Жондеу Сервис". Именно они отвечают за качество произведенных работ. - У нас есть заключение судебно-строительной экспертизы с выявленными нарушениями. Сейчас подано исковое заявление в суд с требованием к ТОО «Лунара строй» устранить недоделки, - заявил инженер ТОО "Орал Курылыс Жондеу Сервис" Асхат ИЗБАСАРОВ. Стоит отметить, что ремонт крыши обошелся государству в 15 млн тенге, которые жители обязаны выплатить в течение 7 лет. Стоит отметить, что в Уральске насчитывается на сегодняшний день 200 ветхих домов и 43 аварийных, которые планируется снести и построить новые по программе государственно-частного партнерства.